В центре Москвы обнаружили клад времён Петра I

Клад нашли на территории одной из стрелецких слобод. Отмечается, что большая часть монет в обращении не находилась.

Денежный клад времён Петра I нашли в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Клад обнаружили в Костянском переулке. Он залегал на глубине полутора метров под землёй. Сосуд, в котором находились монеты, по предварительным данным, представляет собой чернильницу западноевропейского производства. Она украшена орнаментом и светло-коричневой поливой.

— В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их произвели в 1682–1712 годах. Общий вес клада — 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась, — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Клад нашли на территории одной из стрелецких слобод. Их расформировали после того, как Пётр I подписал указ о создании регулярной армии в результате нескольких стрелецких восстаний. Слободы были расселены.

Это не первая драгоценная находка на территории Костянского переулка. В июне здесь обнаружили монеты времён правления Николая II.