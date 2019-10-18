Бочкарёва прокомментировала слухи о её пиаре на скандале с наркотиками

Она назвала заявления СМИ давлением и гадостями и поблагодарила хейтеров за то, что держат её в тонусе.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва написала в своём инстаграме ответ на обвинения в пиаре во время скандала с наркотиками.

Она разместила скриншот публикации, в которой её задержание назвали фейком и пиаром года, и назвала заявления СМИ давлением и гадостями.

— Это же надо, какая я молодец и как всё провернула... А ведь действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? — сыронизировала актриса.

Бочкарёва поблагодарила не только поклонников за неравнодушие и поддержку, но и хейтеров, которые держат её в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении.