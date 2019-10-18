Бочкарёва прокомментировала слухи о её пиаре на скандале с наркотиками

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва написала в своём инстаграме ответ на обвинения в пиаре во время скандала с наркотиками.
Она разместила скриншот публикации, в которой её задержание назвали фейком и пиаром года, и назвала заявления СМИ давлением и гадостями.
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Спасибо всем причастным к написанию этой «замечательной» статьи и за такую гениальную версию пиара😑✊🏼 Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула🤦🏻♀ Да уж... А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг?🤔 Международный терроризм?? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше... Конечно, это все шутки. Но, дорогие представители средств массовой информации, ВЫ СЕРЬЕЗНО?? Не взирая на все это давление, на эти гадости, я безумно рада, что, после случившегося, вокруг меня оказалось столько неравнодушных людей🙏🏼 Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств😅 Вы все делаете меня сильнее💪🏼 #натальябочкарева #бочкарева #натальябочкарёва #bochkareva #сми #хейтеры #пиар #журналисты #всечтонеубиваетделаетсильнее
— Это же надо, какая я молодец и как всё провернула... А ведь действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? — сыронизировала актриса.
Бочкарёва поблагодарила не только поклонников за неравнодушие и поддержку, но и хейтеров, которые держат её в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств.
Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении.
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