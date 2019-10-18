Оппозиция обвинила Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвала заявления президента ложью и двойными стандартами.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила о том, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и сам президент Украины Владимир Зеленский действуют совместно и скоординированно для расправы над неподконтрольными СМИ и уничтожения свободы слова на Украине.

Партия раскритиковала Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова за отказ поддержать предложение председателя комитета Нестора Шуфрича обратиться к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с тем, чтобы отозвать иск в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Оппозиция обвинила президента Зеленского в циничном обмане и политике двойных стандартов. На пресс-марафоне лидер Украины обещал разобраться с вопросом телеканала NewsOne и ориентироваться в этом случае на позицию Нестора Шуфрича. Также он заявил, что никогда не использовал своё положение для давления на депутатов Рады. В "Оппозиционной платформе — За жизнь" назвали эти обещания лживыми.

— Команда заблокировать инициативу председателя комитета — это и есть откровенное использование депутатов, за действия которых Зеленский несёт политическую ответственность, и использование Зеленским Национального совета, — добавили в партии.

В начале июля сообщалось, что телеканалы "Россия 1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывалось давление.

Позже украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.