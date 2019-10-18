Опрос: Половина российской молодёжи готова отказаться от использования наличных

Половина российской молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет готова отказаться от использования наличных денег, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса платёжной системы "Мир".
— Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от использования наличных. Кроме того, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена, — отмечается в исследовании.
Не готовы отказаться от бумажных денег пенсионеры, работники сферы обслуживания и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей.
Начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платёжной системы "Мир" Ирина Лобанова отмечает, что россияне мотивируют своё нежелание полностью отказаться от наличных денег тем, что не везде принимают безналичную оплату. При этом у 94% жителей нашей страны оформлена хотя бы одна банковская карта.
По данным опроса, единственной сферой, где бумажными деньгами платят чаще, чем безналом, является общественный транспорт, особенно в небольших городах.
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