Власти Эквадора нашли в деле о беспорядках "российский след"

В МВД республики отметили, что с российских IP-адресов велись некоторые нападки.

Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо в интервью газете El Comercio заявила о том, что во время протестов в республике часть сообщений с антиправительственной критикой отправлялась с российских IP-адресов.

Ромо также отметила, что протестные тенденции зарождались в Венесуэле. По её словам, в настоящее время прокуратура занимается расследованием того, была ли координация между различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора.

По заявлению главы МВД, разведка не справилась с возложенной на неё задачей и не предупредила о возможном возникновении влияния извне.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, после чего цены на них подскочили более чем на 120%. Страну охватили протесты, в ряде городов превратившиеся в беспорядки. 13 октября власти под давлением протестующих согласились аннулировать указ. Противники действий правительства в свою очередь решили прекратить акции неповиновения.