Мишель Пфайфер дала необычный совет новой Женщине-кошке

Ведущий шоу Good Morning America, в эфире которого состоялась беседа, удивился, но счёл совет дельным.

Мишель Пфайфер, сыгравшая Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается" 1992 года, дала неожиданный совет своей преемнице Зои Кравиц, которой эта роль досталась в новой ленте о супергерое. Об этом рассказало издание Entertainment Weekly.

— Обязательно удостоверься, чтобы дизайнеры во время создания твоего костюма предусмотрели, как ты будешь ходить в туалет, — посоветовала актриса, добавив также, что она рада назначению Зои на эту роль.

Ведущий шоу Good Morning America, в эфире которого состоялась беседа, удивился, но оценил предложение.

В 2013-м Кристиан Бейл рекомендовал то же самое Бену Аффлеку, когда его утвердили на роль в фильме "Бэтмен против супермена: На заре справедливости", и ещё раз недавно Роберту Паттинсону, которому только предстоит сыграть супергероя.

Недавно стало известно, что в сольном фильме о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, появится 30-летняя Зои Кравиц. Актрисе досталась роль Женщины-кошки, или Кэтвумен, заслуженно занимающей одно из первых мест среди самых популярных героинь комиксов.