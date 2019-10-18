Трамп заявил о "полном контроле" над ИГИЛ в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время визита в Техас о том, что террористическая организация ИГИЛ* в Сирии полностью взята под контроль.

— ИГИЛ полностью находится под контролем, мы продолжаем захватывать [боевиков], — подчеркнул американский лидер. Ранее он заявлял, что все захваченные террористы будут находиться под стражей.

Лидер США выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, курдам, вице-президенту США Майку Пенсу и госсекретарю Майку Помпео за содействие в мирном урегулировании.

Напомним, сегодня США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. В ответ Трамп назвал Эрдогана другом и отметил, что санкции больше не нужны.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.