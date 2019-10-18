В Магадане задержали двух подозреваемых в избиении главреда информагентства

В Магадане сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении представителя информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина, об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.
3 октября двое неизвестных причинили телесные повреждения редактору информагентства, тот сообщил об инциденте в полицию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).
В кратчайшие сроки полиция задержала подозреваемых, ими оказались двое ранее не судимых жителей областного центра 27 и 19 лет. Они признали свою вину.
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