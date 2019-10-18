Под Красноярском загорелись вагоны и штабеля леса на площади четыре тысячи кв. м

Огонь вспыхнул в железнодорожном тупике на станции Мана и перекинулся на лес, горит 500 квадратных метров.

Под Красноярском в железнодорожном тупике на станции Мана загорелись вагоны и складированные там штабеля древесины, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В 05:30 (01:30 мск. — Прим. ред.) на железнодорожном тупике станции Мана в Партизанском районе произошло возгорание четырёх вагонов, груженных пиломатериалами, пустого вагона, двух сторожек и складированных штабелей леса на общей площади четыре тысячи квадратных метров, — сообщил собеседник агентства. В настоящее время возгорание локализовано.

Как стало известно Лайфу, огонь перекинулся на лес, горит 500 квадратных метров. Возгорание тушат две единицы техники и пять человек, но к месту уже следует пожарный поезд со станции Саянская.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Пострадавших нет.

Выясняются обстоятельства инцидента, а также местонахождение сторожа. Место происшествия оцеплено, работает следственно-оперативная группа.