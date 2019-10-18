В Туле мужчина обманул работницу церковной лавки почти на пять тысяч рублей

При покупке свечей он расплатился пятитысячной купюрой, получил сдачу, а потом отвлёк женщину и забрал свои деньги обратно.

Сотрудники полиции Тулы задержали мужчину, подозреваемого в краже свечей и денег в церкви, сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

Злоумышленник купил в храме на территории Привокзального округа свечи и расплатился за них купюрой в пять тысяч рублей. Получив сдачу, он отвлёк работницу лавки и забрал те деньги, которыми расплатился сам, после чего покинул помещение.

Сумма ущерба составила 4500 рублей. Сотрудники церкви вызвали полицию, которой удалось установить номер автомобиля подозреваемого, а после задержать и его самого.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса "Кража".