В Туле мужчина обманул работницу церковной лавки почти на пять тысяч рублей

Сотрудники полиции Тулы задержали мужчину, подозреваемого в краже свечей и денег в церкви, сообщается на сайте УМВД РФ по региону.
Злоумышленник купил в храме на территории Привокзального округа свечи и расплатился за них купюрой в пять тысяч рублей. Получив сдачу, он отвлёк работницу лавки и забрал те деньги, которыми расплатился сам, после чего покинул помещение.
Сумма ущерба составила 4500 рублей. Сотрудники церкви вызвали полицию, которой удалось установить номер автомобиля подозреваемого, а после задержать и его самого.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса "Кража".
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