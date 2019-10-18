Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

В посёлке Бобровском в 35 километрах от Екатеринбурга пропал 10-летний Руслан Исмагилов. Об этом сообщает местный портал Е1.

Отмечается, что мальчик пошёл домой после уроков и пропал. Последний раз его видели 17 октября примерно в 17:30 по местному времени. Родители обратились в полицию. По их словам, мальчик никогда прежде не убегал из дома.

На момент пропажи он был одет в чёрные брюки, чёрную вязаную шапку и чёрную болоньевую куртку с капюшоном и подкладкой жёлтого цвета. Из обуви на ребёнке были серые кроссовки. При себе он имел тёмно-синий рюкзак.

Ростом мальчик около 134 сантиметров, с короткими русыми волосами и серыми глазами. Из отличительных примет — шрам справа на голове.