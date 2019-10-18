В Роспотребнадзоре предложили запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полной их отмены. Инициативу уже поддержали в Минприроды. Об этом сообщает газета "Известия".

Ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. В ближайшее время они будут направлены в другие инстанции.

В Минприроды концептуально поддержали инициативу о постепенном сокращении продажи одноразовых пластиковых товаров. По их мнению, это позволит сократить негативное влияние на окружающую среду. В министерстве также выступают за внедрение "замкнутой экономики". Исходя из её положений, пластик входит в список изделий для переработки.

Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что отказ от одноразового пластика возможен лишь при том условии, что ему будет найдена полноценная замена. Магазины обязаны предоставить покупателям другую упаковку. На данный момент таких альтернатив может быть три: бумажные пакеты, пакеты из биоразлагаемого пластика (однако, по словам экспертов, они приносят ровно такой же ущерб окружающей среде) или многоразовая сумка.

Ранее СМИ выяснили, сколько россиян готовы отказаться от использования пластиковых пакетов в быту.