Сахалинские власти проведут проверку в школе, где избили четвероклассницу

Ситуацию взяли под личный контроль министр образования Сахалина и региональный уполномоченный по правам ребёнка.

В школе на Сахалине, где избили ученицу четвёртого класса, пройдёт служебная проверка. Ситуацию взяли под личный контроль министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Любовь Устиновская. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— Распоряжение о проведении служебной проверки по данному факту уже выпущено в министерстве. Сегодня в Поронайске пройдёт встреча с педагогическим коллективом, родителями этого класса. Кроме того, запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль за учениками. Эта ситуация на моём личном контроле, — отметила Мурашова.

Устиновская также сообщила, что будет отслеживать результаты проверок и примет участие в выработке предупредительных мер.

Инцидент произошёл в одной из школ Сахалинской области 15 октября. Школьники коллективно избили одноклассницу за то, что она напомнила учительнице о домашнем задании. Пострадавшая попала в больницу с лёгким сотрясением мозга.