Вошедший в школу в Дагестане с топором заявил, что не знает про Джокера — видео

Сотрудники МВД Дагестана допросили мужчину, ворвавшегося в школу с топором 16 октября. Видео разговора появилось на странице ведомства в "Инстаграме". Задержанный рассказал, что взял топор, молоток и маску для того, чтобы выполнить слесарные работы.

Подозреваемый сообщил, что его ребёнка разбудила громкая музыка, поэтому он решил пройти через школу, чтобы попросить сделать звук потише. Он не хотел причинить вред или неудобство окружающим.

Следователь спросил, знает ли мужчина о том, кто такой Джокер, и смотрел ли какие-нибудь фильмы о нём.

— Нет, не смотрел. Даже не являюсь его фанатом, даже не знаю, как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол на Playstation, — ответил допрашиваемый.

Напомним, инцидент произошёл 16 октября в селе Уллуая. Мужчина в чёрной маске с топором ворвался в школу и требовал сделать потише музыку, которая разбудила его ребёнка. Лайф опубликовал видео с места происшествия.