В Кузбассе женщина использовала малолетнего сына для кражи продуктов из магазина

Муж злоумышленницы отбывает наказание за аналогичное преступление. Женщина с помощью ребёнка собирала ему передачки в колонию.

В Кемеровской области 28-летняя местная жительница использовала своего малолетнего сына для кражи продуктов из магазина, чтобы передать их в колонию мужу, который сидит за кражу продуктов из магазина. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

В полицию обратилась администратор одного из сетевых магазинов. На камерах, установленных в торговом зале, она заметила, как пропадают с полок продукты питания.

Выяснилось, что муж злоумышленницы отбывает наказание за аналогичное преступление. Женщина, собирая передачки ему в колонию, решила тоже взяться за мелкие кражи. При этом взяла с собой маленького ребёнка. По её мнению, молодая мать не должна была привлечь внимание.

Сейчас на подозреваемую составлен протокол по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение". Санкции по этой статье представляют собой штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного товара, обязательные работы на срок до 50 часов либо до 15 суток ареста. Её также предупредили, что в случае, если она будет продолжать заниматься тем же самым, ей грозит уже уголовная 158-я статья — "Кража".