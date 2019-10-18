Жена лётчика Ярошенко рассказала о состоянии его здоровья в американской тюрьме

Заключённый вынужден сам приобретать лекарства, он страдает от болей в желудке, у него артрит, но врачи не оказывают ему необходимой помощи.

Российский лётчик Константин Ярошенко, осуждённый в США на 20 лет заключения, по-прежнему не получает в американской тюрьме необходимой медицинской помощи, он страдает от мучительных болей, которые вынужден купировать самостоятельно приобретёнными анальгетиками, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.

— [Принимает] обезболивающие, да... [В тюремном магазине] можно обезболивающее купить, самое необходимое, какой-то антибиотик, мази антибактериальные, — поделилась женщина. Она отметила, что её муж вынужден самостоятельно приобретать лекарства.

Виктория сказала, что Ярошенко продолжает страдать от болей в желудке, у него артрит, но ему не оказывают никакой медицинской помощи. Она добавила, что её супругу требуется серьёзное лечение, но медики заявили, что ничем не могут помочь в этом тяжёлом случае.

Женщина также рассказала, что Константин находится в приподнятом настроении в ожидании ответа от властей США о передаче в Россию.

Напомним, лётчик Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Россиянин обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Он эти обвинения отрицает. Весной 2019 года Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице США, однако ему потребовалось дополнительное обследование. Жена лётчика также сообщала, что состояние его здоровья ухудшилось.