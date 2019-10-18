СМИ: РФ внесла проект о переносе комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка

Российская Федерация официально внесла к рассмотрению в ООН проект о переносе Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка, где он находится сейчас, в Вену или Женеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом комитете.

— Документ внесён [на рассмотрение комитета], — подтвердил источник.

Предложение о переносе Комитета по разоружению было высказано ещё в начале октября. Такая инициатива связана с тем, что в ходе проведения 74-й пленарной сессии Генассамблеи ООН 18 российским дипломатам, в частности главе Комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачёву, не выдали визы на въезд в США. МИД РФ при этом обвинил США в попытке подрыва работы ООН.