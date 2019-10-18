Главный свидетель по делу экс-главы Сахалина Хорошавина получил условный срок

Свидетель по делу бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина Вячеслав Горбачёв получил семь с половиной лет условного срока, сообщает РИА "Новости".

При этом испытательный срок, согласно приговору, составит пять лет. Известно, что Горбачёв обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода, однако, заключив сделку со следствием, он признал свою вину и дал показания против других фигурантов разбирательства.

Также сообщается, что суд снял арест с имущества Горбачёва в Москве и в Краснодарском крае.

Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.