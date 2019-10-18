Число отравившихся в столовой в Иркутске увеличилось до 23 человек

Число пострадавших в результате массового отравления в одной из столовых в Иркутске увеличилось до 23 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что у всех отравившихся диагностирован сальмонеллёз. Специалисты ведомства сумели обнаружить ряд нарушений требований санитарного законодательства. Столовая была закрыта 15 октября.

Ранее Лайф сообщал, что в результате массового отравления в столовой в Иркутске пострадало 18 студентов Байкальского государственного университета.