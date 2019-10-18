Пропавшего под Екатеринбургом мальчика нашли живым

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сейчас школьника везут в территориальный ОВД для передачи маме. С ним всё хорошо.

Десятилетнего мальчика Руслана, который пропал в посёлке Бобровский под Екатеринбургом, нашли живым. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мальчика нашли живым и здоровым. Сейчас его доставляют в территориальный ОВД для передачи маме, которая обратилась в полицию вечером 17 октября, — рассказал Горелых.

Он также сообщил, что мальчик и до этого неоднократно уходил из дома. По словам Горелых, школьнику "ничего не стоило оставить портфель на остановке и пойти путешествовать в соседний посёлок по другой дороге". Любопытно, но именно по этой причине он состоял на учёте в ПДН.

Поисковым мероприятиям был дан отбой, — подытожил Горелых.

Ранее Лайф сообщал, что под Екатеринбургом пропал 10-летний школьник.

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