Американские СМИ рассказали о российском "настоящем оружии Судного дня"

"Юрий Долгорукий" — российский головной корабль проекта 955 "Борей" — назван настоящим оружием Судного дня. К такому мнению пришли эксперты журнала National Interest, в котором рассказали о новом российском атомном подводном крейсере стратегического назначения.

В качестве одного из главных примеров мощи этого оружия приводится успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, произошедший в мае прошлого года. Отмечается, что ракеты преодолели около 3500 миль и поразили все условные цели.

Кроме того, подчеркивают аналитики, сама по себе ракета "Булава" представляет из себя серьёзнейшую опасность из-за необычно мелкой траектории полёта. Из-за чего её крайне сложно перехватить.

Журнал проводит сравнение российского подводного крейсера с возможными аналогами в США, Великобритании, Франции и Китае. Предпочтение однозначно отдаётся российской субмарине. В частности, отмечается, что "Борей" сможет работать и представлять угрозу для потенциального противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе. А всего восьми лодок данного класса будет достаточно для ядерного сдерживания в районах Тихого и Северного Ледовитого океанов.