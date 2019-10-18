В Новосибирске от взрыва газа загорелось несколько частных домов

По предварительной информации пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

В одном из частных домов Новосибирска произошёл взрыв газа, в результате которого начался пожар. Огонь перекинулся на два соседних дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В настоящий момент сохраняется угроза распространения огня на другие постройки. На место возгорания стянуты силы и средства по повышенному рангу пожара.

По данным министерства, никто не пострадал. Все жители горящих и находящихся под угрозой возгорания домов покинули здания.