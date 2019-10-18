"Пашем как пчёлы". Кузбасские энергетики записали рэп-кавер об отоплении в доме

В Кузбассе энергетическая компания выпустила необычное видео к началу отопительного сезона. Энергетики Сибирской генерирующей компании записали кавер на песню дуэта RASA "Пчеловод" и назвали его соответственно: "Трубопровод". Видео быстро разошлось по соцсетям.

В ролике рассказывается о нелёгкой и важной задаче энергетика — не дать людям замёрзнуть дома в холода. Под узнаваемый бит люди в спецовках танцуют, читают рэп и выполняют трюки.

— Всё лето жужжали, все трубы залатали, чтобы зимой пришла жара. Пашем как пчёлы. На всё готовы. Идёт тепло в трубопровод, чтоб согреть народ, — вот что о своей работе поют тепловики.

Ранее в Сети появилось видео, на котором экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев гуляет по полям и поёт песню о своём родном городе.