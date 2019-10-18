Жительницу Красноярска осудили на пять лет условно за попытку украсть младенца

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Фото © Pixabay 

В Красноярске вступил в силу приговор в отношении 29-летней девушки, которая пыталась украсть младенца из детского отделения медучреждения. Об этом сообщается на сайте Красноярского краевого суда. Злоумышленнице назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком три года.

Преступление жительница Красноярска попыталась совершить ещё в ноябре прошлого года. По данным суда, девушка ударила по голове молодую мать и попыталась украсть младенца. Однако преступление удалось предотвратить.

Задержанная через несколько дней злоумышленница рассказала, что с помощью кражи новорождённого хотела скрыть свою лжебеременность от родителей и преподнести им ребёнка в качестве внука.

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