Регина Тодоренко вернётся в шоу "Орёл и решка"

Ведущая Регина Тодоренко вернётся в проект "Орёл и решка" в новом сезоне. Об этом 17 октября сообщил гендиректор телеканала "Пятница" Николай Картозия.
— В следующем году вернётся Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать, — передаёт его слова ТАСС.
При этом Картозия отметил, что выпуски с ведущими Дмитрием Бедняковым и Анастасией Ивлеевой, а также "Орел и решка. Россия" с Марией Миногаровой и Марией Горбань продолжают выходить.
Гендиректор телеканала добавил, что в новом сезоне в эфир вернётся шоу "Ревизорро" о проверках качества обслуживания в ресторанах и отелях. Место ведущей достанется финалистке третьего сезона программы "Пацанки" Ксении Милас.
Ранее Лайф сообщал, что Тодоренко и её муж, певец Влад Топалов стали родителями.
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