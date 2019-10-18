Регина Тодоренко вернётся в шоу "Орёл и решка"

Рассказывая о новом сезоне популярного российского шоу о путешествиях, руководство телеканала не назвало партнёра Тодоренко, оставив интригу.

Ведущая Регина Тодоренко вернётся в проект "Орёл и решка" в новом сезоне. Об этом 17 октября сообщил гендиректор телеканала "Пятница" Николай Картозия.

— В следующем году вернётся Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать, — передаёт его слова ТАСС.

При этом Картозия отметил, что выпуски с ведущими Дмитрием Бедняковым и Анастасией Ивлеевой, а также "Орел и решка. Россия" с Марией Миногаровой и Марией Горбань продолжают выходить.

Гендиректор телеканала добавил, что в новом сезоне в эфир вернётся шоу "Ревизорро" о проверках качества обслуживания в ресторанах и отелях. Место ведущей достанется финалистке третьего сезона программы "Пацанки" Ксении Милас.

Ранее Лайф сообщал, что Тодоренко и её муж, певец Влад Топалов стали родителями.