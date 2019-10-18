Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП на Аляске, едва не рухнув в водоём

На одном из аэродромов на Алеутских островах, штат Аляска, совершил экстренное приземление небольшой пассажирский самолёт Saab 2000. Как сообщает местное радио KUCB, при посадке борт не смог вовремя затормозить и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы более чем на 120 метров, едва не рухнув с откоса в водоём.
На кадрах с места ЧП видно, что самолёт накренился, остановившись в нескольких метрах от воды.
По предварительным данным, различные травмы получило четыре человека. Все они доставлены в местную больницу.
Сообщается, что этот борт принадлежит авиакомпании Peninsula Airways. Он летел из Анкориджа в город Уналашка на одноимённом острове Уналашка в Алеутском архипелаге. Большую часть пассажиров рейса составляли члены одной из школьных команд по плаванию и сопровождающие.
Напомним, ранее Лайф сообщал о ЧП в аэропорту города Мирного, где пассажирский Ан-148 также выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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