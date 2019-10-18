Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП на Аляске, едва не рухнув в водоём

По предварительной информации, в результате происшествия пострадало четыре человека.

На одном из аэродромов на Алеутских островах, штат Аляска, совершил экстренное приземление небольшой пассажирский самолёт Saab 2000. Как сообщает местное радио KUCB, при посадке борт не смог вовремя затормозить и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы более чем на 120 метров, едва не рухнув с откоса в водоём.

На кадрах с места ЧП видно, что самолёт накренился, остановившись в нескольких метрах от воды.

По предварительным данным, различные травмы получило четыре человека. Все они доставлены в местную больницу.

Сообщается, что этот борт принадлежит авиакомпании Peninsula Airways. Он летел из Анкориджа в город Уналашка на одноимённом острове Уналашка в Алеутском архипелаге. Большую часть пассажиров рейса составляли члены одной из школьных команд по плаванию и сопровождающие.

Напомним, ранее Лайф сообщал о ЧП в аэропорту города Мирного, где пассажирский Ан-148 также выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.