Россиян раскритиковали за чрезмерное потребление куриных яиц

По данным аналитиков, меньше их едят в США и Евросоюзе, а заметно больше — в Китае.

По меньшей мере на восемь процентов превышена годовая норма употребления россиянами куриных яиц. Такую статистику опубликовал журнал Forbes со ссылкой на отчёт аналитиков Sberbank СIB.

По данным экспертов, среднестатистический россиянин съедает около 280 яиц в год. В то же время рекомендованная норма потребления этого продукта — 260 яиц. При этом специалисты подчёркивают, показатель продолжает лишь расти. Например, за последние 10 лет потребление в стране росло на один процент в год, отмечают аналитики.

Сообщается, что среднестатистический россиянин потребляет яиц на 17% больше, чем обычный житель США. Там ежегодная норма потребления составляет примерно 240 штук. В Европейском союзе, например, этот показатель — 210 штук. Больше россиян куриные яйца употребляют в Китае — 300 штук ежегодно в среднем съедает житель Поднебесной. Также КНР признана в отчёте крупнейшим мировым рынком куриных яиц.

В исследовании говорится, что в прошлом году в России было произведено 44,9 миллиарда куриных яиц. И к 2024 году, по прогнозам экспертов, это количество увеличится ещё почти на три миллиарда штук.

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