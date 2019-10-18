В Посольстве США объяснили поездку дипломатов в Северодвинск

В американском представительстве считают, что ничего необычного в этой ситуации нет.

Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше её понять, так как это часть общепринятой дипломатической практики. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Посольства США в Москве Ребекка Росс.

— Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять. Это часть нормальной дипломатической активности, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что МИД РФ направит ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Напомним, 14 октября трёх американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев в России. Посольство США заявило, что американцы заранее уведомляли о поездке. В МИД РФ при этом уточнили, что дипломаты сообщили о поездке в Архангельск, но сами отправились в Северодвинск, поэтому их и сняли с поезда.