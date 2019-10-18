Руководство ОМВД "Дорогомилово" задержали в Москве за взятку в 3,5 млн рублей

По предварительным данным, это был первый транш. Всего ожидалось незаконное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей.

Глава полиции района Дорогомилово задержан в Москве вместе с начальником угрозыска за взятку в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД РФ.

— 17 октября в городе Москве при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска, — пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что эта взятка была первым траншем. Всего же планировалось незаконное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей.

Сейчас устанавливаются все участники преступной схемы. Руководство столичного главка уже назначило служебную проверку.