В Мексике отпустили сына наркобарона Коротышки, чтобы спасти жизни других людей

При его аресте члены наркокартеля начали погоню и перестрелку, чтобы его освободить.

В мексиканском Кульякане сотрудники правоохранительных органов отпустили Овидио Гусмана — сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, чтобы "спасти жизни" граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра гражданской безопасности и защиты Мексики Альфонсо Дурасо.

Овидио Гусмана отпустили уже вскоре после ареста. Когда его взяли под стражу, члены наркокартеля устроили погоню и перестрелку, чтобы освободить Гусмана-младшего. Позже бандиты перекрыли ряд улиц города, окружили здание, в котором находился сын наркобарона, и открыли огонь. Власти решили отпустить его, чтобы избежать жертв среди местных жителей. Официальных данных о погибших и пострадавших нет.

Хоакина Гусмана в 2017 году экстрадировали в США из Мексики по запросу американских властей. Позже его признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к пожизненному заключению. Также его обязали выплатить штраф в размере 12,6 миллиарда долларов.

Ранее Лайф сообщал, что 17 октября в Мексике неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских. Один из них получил серьёзные травмы. 16 октября в стране было совершено нападение на военный патруль. В ходе инцидента погибло не менее 15 человек, ещё трое были ранены.

За минувший год в стране совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. Волна насилия вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США.