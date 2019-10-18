Врачи рассказали об опасности отказа от бюстгальтеров ради трендов

Они напоминают, что этот предмет нижнего белья выполняет не только поддерживающую, но и защитную функцию.

Отказ от бюстгальтеров для женщин с большой грудью грозит отвисанием и проблемами с циркуляцией крови, предупреждает главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он уверен, что следовать всемирному тренду и отказываться от лифчика можно только владелицам небольшой груди.

— Молочные железы не имеют мощного мышечно-связочного аппарата для их фиксации к грудной клетке. Поэтому, если большой и тяжёлый бюст оставить без поддержки, то появляется риск растяжения связок, из-за чего грудь всё сильнее отвисает. При активных нагрузках появляется чувство дискомфорта, — рассказал Тяжельников агентству городских новостей "Москва".

В отвисшей груди без бюстгальтера ухудшается циркуляция крови, она будет застаиваться в тканях и сосудах.

— Не прикрытая плотным бюстгальтером грудь может пострадать от случайного удара в толпе или собственного неосторожного движения. На нежной коже груди легко образуются болезненные гематомы и ссадины, — добавил врач.

Ранее Андрей Тяжельников призвал женщин правильно выбирать лифчик. Неподходящий бюстгальтер может грозить даже онкологическими заболеваниями.

О тренде об отказе от лифчика Лайф рассказывал ещё год назад.