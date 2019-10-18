Кредитные истории миллиона россиян оказались в Сети

По имеющимся данным, база микрофинансовой компании с паспортными данными, телефонами и адресами находилась в Интернете с августа.

Кредитные истории более чем миллиона жителей России с данными, полученными из Бюро кредитных историй, обнаружили в открытом доступе. Утечка произошла из-за ошибки на одном из серверов, принадлежащих микрофинансовой организации, сообщает "Коммерсант".

Как уточняется, массовую утечку 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности и глава проекта Security Discovery Боб Дяченко. Именно он и сообщил об инциденте Бюро кредитных историй. После этого доступ к базе был закрыт. Пока не известно, успел ли кто-то из злоумышленников воспользоваться информацией в своих целях.

Дяченко отметил, что в специализированных поисковиках база была проиндексирована ещё 28 августа. Это значит, что времени у мошенников было достаточно.

По данным издания, база могла принадлежать компании "Гринмани", занимающейся микрозаймами. В базе содержались полные паспортные данные и другие документы заёмщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах.

Генеральный директор "Гринмани" Андрей Луцык сообщил, что его сотрудники уже занялись проверкой данного инцидента. По его словам, компания хранит все данные клиентов в соответствии с действующим законодательством и пока рано "говорить о том, что произошла какая-то утечка".

К сожалению, данный случай — далеко не единственный инцидент с массовой утечкой личных данных. Периодически такая беда не обходит стороной и клиентов банков, и пользователей соцсетей. Ранее эксперты назвали пять правил защиты от мошенников и хакеров.