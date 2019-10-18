Посольство России ответило на идею Японии провести Олимпиаду на Курилах

По мнению российских дипломатов, спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтаций.

Посольство России в Японии отреагировало на заявление токийского губернатора Юрико Коикэ о возможном проведения Олимпийских игр в 2020-м, в том числе на территории Курильских островов.

— Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток", — отметили в российской дипмиссии.

Как сообщал Лайф, ранее Международный олимпийский комитет заявил о переносе соревнований по спортивной ходьбе и марафона из Токио в Саппоро из-за более прохладного климата в регионе. В свою очередь губернатор Токио отшутилась, что в таком случае соревнования смогли бы пройти и на Курилах, включая Олимпийские игры 2020 года.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее в МИД РФ рассказали, какой договор нужно заключить с Японией.