В России предложили установить минимальные цены на сахар

Уже третий год в стране предложение сахара превышает его спрос. За год оптовая цена на этот продукт снизилась на 40%.

Из-за рекордного урожая сахарной свёклы в России и скопившихся излишков резко снизились оптовые цены на сахар. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала установить минимальную цену, при которой производство сахара будет рентабельным, сообщает РБК.

Такие же рекомендации получили и другие страны Евразийского экономического союза — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Поводом для проведения консультаций ЕЭК с представителями органов власти и бизнеса стало перепроизводство сахара, прежде всего в России. Именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свёклы.

Из-за того, что в России предложение сахара превышает его спрос, он резко подешевел. За год оптовая цена на сахар снизилась почти на 40%. В октябре 2019 в Краснодаре (город традиционно является базисом для определения цен) цена опустилась до 21,7 рублей за 1 кг, тогда как годом ранее это было почти 36 рублей.

В Минсельхозе отметили, что производство сахара уже третий год превышает его потребление.

Ранее Лайф сообщал, что врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого.