Центробанк допустил более решительное снижение ключевой ставки

Нынешняя инфляция составляет всего около 3,8%, что немного ниже целевого показателя.

Центральный банк России допускает серьёзное снижение ключевой ставки в текущей ситуации с низкой инфляцией. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что немного ниже целевого показателя регулятора. К тому же исчезли инфляционные факторы, наблюдаемые в конце 2018 и начале 2019 года.

— Мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала, — отметила она в интервью телеканалу CNBC.

Набиуллина добавила, что обычно Центробанк регулирует ставку в более сдержанном режиме, однако сейчас может позволить себе решительное снижение.

Ранее в ЦБ заявляли, что видят возможность для снижения ставки, однако затруднились назвать точную дату.