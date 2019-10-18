Минздрав подсчитал, как часто россияне ходят в больницу

Глава Минздрава Вероника Скворцова привела статистику, согласно которой гражданин РФ в среднем обращается за помощью в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз в год.
— Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз, — заявила министр на всероссийском селекторном совещании, посвящённом принципам модернизации этого звена.
Минздрав готовит изменения в работе медучреждений этого уровня. Ожидается, что коснутся они системы оплаты труда медработников, приведут к обновлению устаревшей инфраструктуры, улучшению транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи.
Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения ранее поручил президент России Владимир Путин.
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