Минздрав подсчитал, как часто россияне ходят в больницу

По поручению главы государства в стране готовится реформа, которая коснётся первичного звена медучреждений.

Глава Минздрава Вероника Скворцова привела статистику, согласно которой гражданин РФ в среднем обращается за помощью в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз в год.

— Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз, — заявила министр на всероссийском селекторном совещании, посвящённом принципам модернизации этого звена.

Минздрав готовит изменения в работе медучреждений этого уровня. Ожидается, что коснутся они системы оплаты труда медработников, приведут к обновлению устаревшей инфраструктуры, улучшению транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи.

Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения ранее поручил президент России Владимир Путин.