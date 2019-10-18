Арестанты из "Матросской тишины" попали в больницу с признаками опьянения

Столичная прокуратура начала проверку по факту очередного инцидента в учреждении.

Четверых арестантов СИЗО № 1 ("Матросская тишина") 17 октября отправили в городскую больницу с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН России.

— 17 октября в СИЗО-1 Москвы во время проверки были выявлены четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником для их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц, — цитирует сообщение ТАСС.

Столичная прокуратура уже обратила внимание на происшествие и начала проверку. При этом в сообщении на сайте ведомства говорится о трёх госпитализированных. В ходе проверки сотрудники прокуратуры определят причины произошедшего, а также оценят действия должностных лиц.

Похожий инцидент в "Матросской тишине" произошёл в апреле. Тогда четверо арестантов получили острое наркотическое отравление. В результате двое мужчин скончались, ещё двое были госпитализированы. После этого в московских СИЗО начались проверки.