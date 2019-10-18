В Роспотребнадзоре рассказали, какие признаки у отравления ядовитыми растениями

К таким растениям относят в том числе белену чёрную, дурман, болиголов пятнистый, волчье лыко, мак полевой, дикий виноград.

Головная боль, слабость и галлюцинации могут возникнуть у человека в случае употребления ядовитого растения. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

— С момента употребления в пищу до развития симптомов отравления, как правило, проходит от 30 минут до одного часа, — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, при отравлении могут возникнуть сонливость, боли в области живота, тошнота, рвота, приступы диареи, снижение зрения, расстройство слуха, галлюцинации и сухость во рту.

К опасным растениям специалисты относят белену чёрную, дурман, болиголов пятнистый, волчье лыко, мак полевой и дикий виноград. Чаще всего ими отравляются дети. Но и взрослые могут по ошибке съесть опасное растение, перепутав его со съедобным.

В Роспотребнадзоре рекомендуют не употреблять в пищу незнакомые растения, проверять места игр детей на наличие ядовитых растений и проводить беседы с ребёнком об их вреде. Если такое растение всё же было съедено, следует обратиться за помощью к специалистам.

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