Московский метрополитен и ASICS представили лимитированную серию кроссовок

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Внешний вид этой обуви разработан известным российским дизайнером Артемием Лебедевым.

В Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров показали кроссовки ASICS GEL-QUANTUM 360™ 5 METRO. Лимитированная серия была создана брендом японской спортивной экипировки совместно с метрополитеном столицы.

— Спустя две с половиной недели со старта продаж можно с уверенностью сказать, что коллаборация с ASICS удалась. Мы уже реализовали в своих магазинах большую часть наших кроссовок. Молодой, активный, вовлечённый в городскую жизнь, неравнодушный к спорту и транспорту. Такой портрет покупателя наших кобрендовых кроссовок составили работники фирменных магазинов метрополитена, — заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На мероприятии была организована тематическая фотозона с эффектом "замирания" времени. Выступали участники проекта "Музыка в метро".

<p>Дизайнер Артемий Лебедев. Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

Приобрести кроссовки можно в фирменных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в магазинах партнёров ASICS. В Московском метрополитене считают, что коллаборация с брендом ASICS привлечёт молодёжь к другим продуктам метро.

Недавно были утверждены тарифы для Московских центральных диаметров. С МЦД можно будет в течение 90 минут совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК. Ожидается, что первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — запустят в ноябре 2019 года.

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