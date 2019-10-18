На Украине заявили о принятии всех законов об амнистии по Минским соглашениям

Однако в Киеве уточнили, что решение о применении амнистии будет решать суд и только после "возобновления суверенитета" Незалежной.

У Украины есть все необходимые правовые документы для применения амнистии в рамках Минских соглашений. Но процесс применения амнистии станет возможен лишь после выборов "легитимных органов власти" в Донбассе. Такое заявление сделал замглавы украинского МИД Василий Боднар.

— Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений. Она (амнистия) может применяться после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом, — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Боднар уточнил, что при этом у Киева есть список граждан, которые под амнистию точно не попадут, — те, кого признали виновными в военных преступлениях, и якобы причастные к крушению малайзийского Boeing MH-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

В то же самое время в одном из пунктов Минских соглашений говорится об обеспечении "помилования и амнистии путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". На полной амнистии участников конфликта настаивают и представители ДНР и ЛНР.

Как сообщал Лайф, ранее власти Украины выразили готовность выполнить политическую часть Минских соглашений только в случае роспуска Донецкой и Луганской народных республик. В то же время экс-глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Запад навязывает украинскому президенту Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу.