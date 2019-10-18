В Екатеринбурге клиент банка получил пулю, пытаясь остановить грабителя

Преступника в итоге задержали. Это сделала группа быстрого реагирования частного охранного предприятия.

В Екатеринбурге в офис банка "Открытие" на улице Малышева ворвался грабитель. Ему попытался помешать один из клиентов, злоумышленник открыл стрельбу и убил его. Об этом сообщает 66.ru.

Свой замысел преступнику реализовать всё же не удалось. Его скрутили сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие по сигналу тревоги. Задержанным оказался мужчина по имени Виталий 1982 года рождения.

— Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте преступления работает полиция и сотрудники Следственного комитета.

А в Москве ранее попал на видео момент дерзкого ограбления водителя "мерседеса".