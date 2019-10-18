Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Наутро она призналась своим подписчикам, что испытывает абсолютное счастье, так как любима.

Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.

— Мой день. Моя ночь, — подписала исполнительница совместную с ними фотографию в "Инстаграме".

Поздравить артистку также приехали музыкант Петер Тэгтгрен, который выступает с Тиллем в группе Lindemann, близкий друг Лободы грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе, а также члены её команды. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Отмечается, что это один из любимых городов Линдеманна.

Наутро певица выложила пост, в котором призналась своим фанатам, что сейчас она абсолютно счастлива, так как любит и любима.

— Сегодня я проснулась абсолютно счастливой — я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда! — написала Лобода.

Ранее Лайф сообщал, что Лобода случайно проговорилась, отвечая на вопрос о романе с солистом Rammstein.