Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.
— Мой день. Моя ночь, — подписала исполнительница совместную с ними фотографию в "Инстаграме".
Поздравить артистку также приехали музыкант Петер Тэгтгрен, который выступает с Тиллем в группе Lindemann, близкий друг Лободы грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе, а также члены её команды. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Отмечается, что это один из любимых городов Линдеманна.
Наутро певица выложила пост, в котором призналась своим фанатам, что сейчас она абсолютно счастлива, так как любит и любима.
— Сегодня я проснулась абсолютно счастливой — я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда! — написала Лобода.
Ранее Лайф сообщал, что Лобода случайно проговорилась, отвечая на вопрос о романе с солистом Rammstein.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram