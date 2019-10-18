В семье Хачатурян заявили, что сёстры спланировали убийство отца

Один из инцидентов с агрессией мужчины его племянник оправдывает ложью со стороны самих девушек.

Племянник Михаила Хачатуряна Арсен выразил мнение, что его двоюродные сёстры тщательно спланировали убийство отца и "на протяжении долгого времени обманывали" его. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на телеканале "360".

Он привёл один пример. По его словам, в один из выходных Михаил Хачатурян уехал и просил их не выходить из дома, а когда вернулся — обнаружил открытую дверь и ключи в замочной скважине. Услышав от дочерей, что они никуда не выходили, он, по словам Арсена, разозлился. Якобы тогда он и швырнул в голову дочери ключи. Арсен считает, что девушки были виноваты сами.

— И он кинул ключи, мол, а это что такое? И как-то задел голову одной из девочек. Всё. Вот такая вышла ситуация. Ничего серьёзного, — считает молодой человек.

При этом юношу не смутил тот факт, что тогда Михаил нанёс серьёзную травму своей дочери.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.