Российский экологический оператор призвал перерабатывать, а не запрещать пакеты

За прошлый год в стране произвели более 40 миллиардов мешков и сумок из пластика.

Российский экологический оператор предлагает развивать в стране инфраструктуру по переработке пластика, а не торопиться с запретом на производство пакетов. Также стоит популяризировать среди населения использование многоразовых сумок из альтернативных материалов, считает заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин.

Как сегодня сообщал Лайф, Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета.

— Если говорить о пластиковых пакетах, то, во-первых, их можно и нужно перерабатывать, и мы считаем важным и нужным поддерживать создание и работу инфраструктуры, которая может это делать. Во-вторых, можно только приветствовать появление более экологичных альтернатив пластиковым пакетам, например, продажу многоразовых сумок, — высказался Духин в интервью ТАСС.

Также он считает, что запрет использования и производства пакетов не должен быть самоцелью, нужно стремиться к сокращению объёмов мусора, который невозможно переработать.

Несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды в стране. В Европарламенте уже был принят законопроект о запрете использования одноразового пластика, в том числе посуды, с 2021 года. От пластиковых трубочек уже отказались в сети кофеен Starbucks по всему миру.

Недавно экологи подсчитали количество пластика на пляжах Краснодарского края.