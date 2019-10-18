ФСИН: Арестанты "Матросской Тишины" могли отравиться метадоном

Заключённые СИЗО № 1 ("Матросская Тишина") отравились наркотическими веществами. Предположительно речь идёт о метадоне, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
По его словам, запрещённым веществом могли быть пропитаны их вещи, однако это не единственный возможный вариант. Сейчас ведомство изучает все возможные пути доставки наркотиков в камеру.
— Возможны варианты, когда передают наркотики в вещах: пропитанные носки, футболки... Сейчас просто период перехода на зимнюю одежду. Много вещей передаётся родственниками тем, кто находится в тюрьме, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Максименко отметил, что ведомство планирует выяснить, кто доставил наркотические средства в СИЗО. В настоящий момент изучаются архивы и данные обо всех посетителях двух камер.
Ранее сообщалось, что четверо арестантов из "Матросской Тишины" попали в больницу с признаками опьянения. Столичная прокуратура уже начала проверку.
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