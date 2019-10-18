ФСИН: Арестанты "Матросской Тишины" могли отравиться метадоном

По одной из версий, заключённым могли передать одежду, которая была пропитана метадоном.

Заключённые СИЗО № 1 ("Матросская Тишина") отравились наркотическими веществами. Предположительно речь идёт о метадоне, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, запрещённым веществом могли быть пропитаны их вещи, однако это не единственный возможный вариант. Сейчас ведомство изучает все возможные пути доставки наркотиков в камеру.

— Возможны варианты, когда передают наркотики в вещах: пропитанные носки, футболки... Сейчас просто период перехода на зимнюю одежду. Много вещей передаётся родственниками тем, кто находится в тюрьме, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Максименко отметил, что ведомство планирует выяснить, кто доставил наркотические средства в СИЗО. В настоящий момент изучаются архивы и данные обо всех посетителях двух камер.

Ранее сообщалось, что четверо арестантов из "Матросской Тишины" попали в больницу с признаками опьянения. Столичная прокуратура уже начала проверку.