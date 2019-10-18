В Москве сына высокопоставленного полицейского задержали за взятку

Подозреваемый и сам является сотрудником МВД РФ. По версии оперативников, он получал деньги за неисполнение своих должностных обязанностей.

В Москве задержали сына начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО Москвы, майора полиции А. Хвенько. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. По версии следствия, деньги участковому были выплачены, чтобы он не привлекал к ответственности подозреваемых по результата проверки.

— В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" сотрудниками ОСБ задержан участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Куркино г. Москвы майор Хвенько, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах столицы.

Он добавил, что задержанный работает в органах внутренних дел с 2005 года. Никаких дисциплинарных взысканий за годы службы не имел.

Отметим, что отцом задержанного является начальник отдела охраны общественного порядка УВД по Западному округу Москвы И. Хвенько. Полковник полиции неоднократно участвовал в антитеррористических операциях на территории Северного Кавказа, за что был награждён государственными орденами и медалями.

Ранее Лайф сообщал, что в УВД по Западному округу Москвы, где и работает отец задержанного участкового, проходят обыски, следственные мероприятия осуществляют сотрудники ФСБ.