Торчали провода из мыла. У грабителя банка в Екатеринбурге нашли муляж бомбы

У грабителя, который пытался ограбить банк "Открытие" в Екатеринбурге, нашли муляж бомбы. Как стало известно Лайфу, муляж представлял собой коробку с мылом, из которого торчали провода.

Добавим, сейчас на месте работают сапёры.

Как уже сообщал Лайф, в офис банка "Открытие" на улице Малышева ворвался грабитель. Ему попытался помешать один из клиентов. Злоумышленник открыл стрельбу и убил его. Мужчина получил смертельное ранение прямо в сердце. Злоумышленник задержан, он был вооружён обрезом.