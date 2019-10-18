СМИ: Турция, вопреки соглашению с США, продолжила военную операцию в Сирии

А лидер Штатов Дональд Трамп уже называл своего турецкого коллегу другом за согласие отказаться от наступления.

Военные Турции сегодня продолжили операцию по захвату города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, хотя это противоречит достигнутым ранее договорённостям с США. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Ему об этом рассказали курдские источники.

В то же время сирийское государственное агентство SANA сообщает, что турецкие силы ударили артиллерией по нескольким деревням в пригороде Рас-эль-Айна.

Напомним, накануне США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана другом и заявил, что санкции больше не нужны.