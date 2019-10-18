Названа возможная причина аварии, в которой погиб Цой

Согласно ей, ДТП могло не быть, если бы на дороге были установлены предупреждающие знаки.

Журналист Лев Годованник назвал новую версию гибели Виктора Цоя, сообщает "Фонтанка". Он обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, которые изучали техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб музыкант.

Так, эксперт Егор Голов пришёл к выводу, что причиной смертельного ДТП Цоя могло стать отсутствие знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости. По его мнению, если бы эти дорожные знаки увидел Цой, то он бы снизил скорость.

Однако знаков не было. Это привело к тому, что Цой съехал на сужающуюся из-за моста грунтовую обочину, машину занесло — и она вылетела под автобус.

Также эксперт изучил фотографию этой же дороги, но с предупреждающими знаками. Этот снимок сделали через два месяца после аварии. Голов предположил, что предупреждающие знаки установили уже после аварии.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в Латвии, возвращаясь с рыбалки. Его "москвич" вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Цою было 28 лет. Водителя автобуса впоследствии признали невиновным.

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