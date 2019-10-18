В Чувашии школу закрыли на карантин из-за массового заболевания пневмонией

Двери заведения будут закрыты до 26 октября. Четверых заболевших детей уже выписали из больницы.

Школу № 17 в городе Новочебоксарске закрыли на карантин из-за десяти заболевших острой внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Дети с пневмонией средней степени тяжести находятся в детском стационаре Новочебоксарского медицинского центра. К настоящему моменту четверых из них уже выписали. Карантин в школе продлится до 26 октября.

— Всех детей, которые контактировали с заболевшими, ежедневно осматривает педиатр. По показаниям в зависимости от соматического статуса ребёнка назначаются иммуномодулирующие, противовирусные, антибактериальные препараты и витамины, — добавили в Минздраве.

Отмечается, что всего в школе обучаются 1343 ученика, прививки от гриппа есть у 584. Вакцинацию продолжают.

А в Якутске школьница ранее случайно отравила одноклассников "антидепрессантами".